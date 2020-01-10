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ФБК ждут штрафы по закону об «иностранных агентах»

10.01.2020

Минюст пригласил директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова для оформление двух протоколов по закону об «иностранных агентах».

«Минюст готовится штрафовать ФБК и меня как директора за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тыс. рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось», — написал Жданов в Twitter, опубликовав повестки.

Протоколы будут оформлены на Фонд как организацию и на Жданова как на его директора.

По этой же схеме суды с прошлого года штрафуют «Международный Мемориал», правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей. Общая сумма штрафов уже превысила 4 млн руб.


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