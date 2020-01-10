Треть жителей Гонконга имеет симптомы посттравматического расстройства

Опубликованное в медицинском журнале Lancet исследование показывает, что практически каждый третий взрослый житель Гонконга сообщал о симптомах посттравматического стрессового расстройства за время беспорядков, а у каждого десятого вероятна депрессия, сообщает The Guardian. Данные показатели сравнимы с цифрами, которые наблюдаются в районах вооруженных конфликтов или после террористических атак.

Распространенность симптомов посттравматического расстройства в Гонконге со времен крупных акций протестов в 2014 году увеличилась в шесть раз (с 5% до 32%). Признаки депрессии есть у 11% взрослого населения.

Исследователи также отмечают, что интенсивное использование социальных сетей для отслеживания протестных событий повышает риск вероятной депрессии и подозрения на посттравматическое расстройство. При этом результаты могут недооценивать степень проблем с психическим здоровьем в Гонконге, так как в исследование не попали люди младше 18 лет, которые составляют значительную долю протестующих.

«В условиях растущих социальных волнений по всему миру, в том числе в крупных городах, таких как Барселона, Дели, Париж и Сантьяго в 2019 году, вопрос о том, как социальные волнения влияют на психическое здоровье населения, имеет огромное значение для общественного здравоохранения», — говорит соруководитель исследования Майкл Ни из Университета Гонконга.