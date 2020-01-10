Великобритания может ввести санкции в отношении россиян за нарушение прав человека

После выхода из Евросоюза Великобритания намерена ввести санкции за нарушение прав человека. Среди тех, кто попадет под ограничения в первую очередь, могут оказаться и россияне, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Меры против граждан России, КНДР и Ливии, которые попадут в «первую волну» санкций, могут быть приняты уже 31 января. «Вторая волна» ожидается в феврале–марте этого года. Имена тех, кто попадет в санкционные списки, не называются. При этом сами ограничения будут равносильны санкциям США, действующим против россиян из «списка Магнитского».