Зеленский: версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства попадания иранской ракеты в украинский самолет в распоряжение комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — написал Зеленский в Facebook.

Он отметил, что днем будет разговаривать о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Ранее о том, что самолет мог быть сбит по ошибке ракетой, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на разведку своей страны и союзников. В США также считают, что Иран сбил самолет по ошибке. Допустил вероятность того, что в лайнер попала ракета, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Сети опубликовано видео, на котором видна предполагаемая атака ракеты на украинский лайнер. Иран версию о ракетной атаке отвергает.



Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа.

