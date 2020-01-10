По проиранским группировкам в Сирии нанесены авиаудары

Неизвестные самолеты нанесли удары по целям в Сирии вблизи границы с Ираком, сообщает Associated Press.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что удары были нацелены на позиции проиранских военизированных формирований в районе города Абу-Камаль на границе с Ираком. Среди целей также оказались склады с оружием и транспортные средства, принадлежащие ополченцам. Аналогичные сообщения поступают и от активистов Deir Ezzor 24, которые рассказывают о новостях в приграничной зоне: самолеты наносят удары по грузовикам с оружием и складам для баллистических ракет.

Ранее в этом районе удары производили США и Израиль, однако чьи именно самолеты совершили атаку 10 января, неизвестно.

Ранее на этой неделе в Сирии побывал президент России Владимир Путин, чтобы обсудить с президентом Башаром Асадом сложившуюся ситуацию. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, Путин сообщил Асаду, что США планируют навсегда «закрыть» наземный коридор, который связывает Иран и Сирию через Ирак. Он находится как раз в месте, где произошли удары.