В Германии осужден бизнесмен, поставлявший в Россию продукцию для ракет в обход санкций

На семь лет тюрьмы за поставки необходимой для производства ракет продукции в Россию осужден предприниматель из Баден-Вюртемберга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Die Welt.

Выходец из России, проживший в Германии 25 лет, поставлял для ракетно-космической отрасли своей бывшей родины продукцию с 2014 по 2018 год. В частности, он вывез из Германии 4,5 кг химического вещества для производства ракетных двигателей. Часть товара он перевозил в багаже при перелетах в Россию, чем подвергал опасности окружающих. Также он перевозил прессы для деталей ракетного двигателя, предоставляя ложные сведения на таможне.