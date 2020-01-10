Президент Абхазии отказался уйти в отставку вопреки решению парламента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отверг просьбу парламента о добровольной отставке. «Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — говорится в заявлении пресс-службы президента, передает «Интерфакс». Вместо отставки Хаджимба предложил оппозиции сесть за стол переговоров.

Ранее парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента. Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов.