В Абхазии оппозиция попыталась штурмовать администрацию президента

Около 800 человек, недовольных результатами второго тура выборов главы Абхазии, в котором с небольшим перевесом победил действующий президент страны Рауль Хаджимба, потребовали проведения новых выборов и начали штурм администрации президента Абхазии. После того как им удалось выломать дверь, продвижение оппозиции остановила охрана.
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что ведомство не станет вмешиваться в происходящее. «Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа», — подчеркнул Кишмария.