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В Абхазии оппозиция попыталась штурмовать администрацию президента

09.01.2020

У администрации президента Абхазии собрались недовольные результатами выборов люди, которые попытались прорваться в здание и выломали дверь. Минобороны республики отказалось вмешиваться в происходящее, сообщает «Интерфакс».

Около 800 человек, недовольных результатами второго тура выборов главы Абхазии, в котором с небольшим перевесом победил действующий президент страны Рауль Хаджимба, потребовали проведения новых выборов и начали штурм администрации президента Абхазии. После того как им удалось выломать дверь, продвижение оппозиции остановила охрана.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что ведомство не станет вмешиваться в происходящее. «Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа», — подчеркнул Кишмария.

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