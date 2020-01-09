В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство внесло в Госдуму законопроект, подразумевающий штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Ознакомиться с документом можно в электронной базе данных Госдумы.

В статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предполагается внести изменения, в том числе добавить новый пункт «за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров» в интернете. Нарушивших закон физлиц ждет наказание от 5 тыс. до 30 тыс. руб., должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. Деятельность юрлица также могут приостановить на срок до 90 суток.

В пояснительной записке отмечается, что наибольшую опасность вызывают интернет-ресурсы, созданные и функционирующие для организации сбыта наркотиков (электронные наркомагазины, площадки автопродаж, на долю которых в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. обращений или 31% от общего количества запросов данной тематики в полицию), а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», в отношении страниц которых поступило свыше 8 тыс. обращений или 23% от общего количества запросов).

В декабре МВД предлагало ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, так как сложные экспертизы для установления всех участников схем часто выходят по срокам за рамки административного регламента.