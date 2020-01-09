Аббас Галлямов: Мир по-прежнему предпочитает демократических лидеров

Хуже всего показатели у Трампа. О своём позитивном отношении к его деятельности заявило 29 процентов респондентов, негативном — 64 процента. Особенно непопулярен Трамп в Западной Европе. Практически повсеместно он уступает своему предшественнику Обаме. Впрочем, стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом рейтинг Трампа немного подрос.

Кстати, респонденты явно разделяют президента и его страну. Отношение к США в целом гораздо лучше, чем к их нынешнему лидеру. Позитивно относятся к Америке 54 процента респондентов, отрицательно — 38.

У Синь Цзиньпина рейтинг ещё ниже, чем у Трампа — 28 вместо 29, однако у него гораздо слабее и антирейтинг — всего 43 по сравнению с трамповскими 64.

Антирейтинг номер два — у Путина. Ему, правда, доверяют чуть больше, чем Трампу — 33 процента (по сравнению с 29 у последнего), зато показатель недоверия у Путина — 57.

Проще говоря, сильнее всего раздражают опрошенных именно Трамп и Путин. У китайского лидера сторонников ещё меньше, чем у них, но он покрайней мере людей не так сильно напрягает.

Двое оставшихся мировых лидеров, в отличие от названных выше, находятся в позитивной зоне — относящихся к ним положительно больше, чем тех, кто воспринимает их отрицательно. У Макрона доверие 41, недоверие — 36; у Меркель ситуация еще лучше: 46 на 29.

Несмотря на авторитарную волну, пришедшую на смену третьей волне демократизации, мир по-прежнему предпочитает демократических лидеров.

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