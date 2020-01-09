Суд признал самостроем объекты мусорного полигона в Шиесе

Объекты, построенные по проекту «Экотехнопарк «Шиес» были признаны незаконными арбитражным судом Архангельской области. Компания «Технопарк» должна снести их в течение месяца, сообщает журнал «7х7».

Требование администрации Урдомы о признании всех возведенных по проекту «Экотехнопарк «Шиес» построек самовольными и их сносе были частично удовлетворены. Полное мотивированное решение активисты получат позднее. Иск был подан в феврале 2019 года. Встречный иск от компании «Технопарк» о признании объектов некапитальными ранее был отклонен.

Напомним, что экоактивисты с 2018 года пытаются остановить строительство мусорного полигона в Архангельской области.