Украина рассматривает версию попадания ракеты в разбившийся в Иране Boeing

Совет национальной безопасности Украины при расследовании крушения самолета в Иране рассматривает в качестве основных, помимо разрушения двигателя по техническим причинам, версии теракта, столкновения с беспилотником или ракетой ЗРК «Тор». Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщает в Facebook редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

При этом в состав комиссии, которая будет заниматься расследованием катастрофы, включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании по делу малазийского Boeing МН-17.

«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране. На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке «черных ящиков» нашего самолета», — приводит журналист цитату Данилова.

Boeing 737 разбился в районе аэропорта в Тегеране 8 января. Он совершал рейс Тегеран–Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.