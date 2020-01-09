В Австралии из-за пожаров погибло более 1 млрд животных

По подсчетам профессора Криса Дикмана, только в результате пожаров в штате Новый Южный Уэльс погибло более 800 млн животных. По всей стране число жертв среди животных превысило миллиард, говорится на сайте Университета Сиднея.

Несколько недель назад профессор Дикман заявлял о гибели порядка 480 млн животных, но так как пожары усилились и расширили территорию, он обновил данные.

«Я думаю, что нет ничего, что могло бы сравниться с этими разрушениями, происходящими на такой большой территории так быстро. Это чудовищное событие с точки зрения географии расселения и количества отдельных затронутых животных, — заявил Дикман. — Мы знаем, что в последние несколько десятилетий биоразнообразие Австралии сокращалось. В Австралии был зафиксирован самый высокий в мире показатель исчезновения млекопитающих. Именно такие события (как пожары. — NT) могут ускорить процесс вымирания ряда других видов. Это очень печальное время».

Происходящий в Австралии природный катаклизм Дикман связывает с изменением климата. При этом животные, которые сейчас бегут от пожаров, потом будут возвращаться на прежние территории, но там не будет ресурсов для поддержания жизни, продолжения рода. Кроме того, они смогут стать жертвами хищников. А те птицы или животные, которые попробуют поселиться в незатронутых пожаром районах, вряд ли смогут успешно конкурировать с теми, кто уже там живет.

Цифры, приведенные профессором Дикманом, основаны на отчете Всемирного фонда природы за 2007 год о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу в Новом Южном Уэльсе. Авторы этого отчета преднамеренно использовали очень консервативные оценки, поэтому истинная смертность, вероятно, будет значительно выше, чем предполагается.