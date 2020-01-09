Аэропортам начали возмещать расходы на обслуживание силовиков

Росавиация начала выплачивать операторам аэропортов субсидии за недополученные доходы в 2014–2017 годах, связанные с обслуживанием воздушных судов ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО. Средства будут перечислены по 151 заявлению операторов аэропортов, говорится на сайте ведомства.

Долгое время аэродромы в силу законодательства безвозмездно обслуживали силовиков, не получая компенсацию, потому что средства на нее в нужном объеме не были заложены в бюджете. На протяжении 2015–2018 годов Росавиация ежегодно заявляла о дополнительной потребности в деньгах, но предложения поддержаны не были.

В июле 2018 года Конституционный суд посчитал неправомерным отказывать аэропортам в компенсации из-за отсутствия заложенных в бюджете средств. В 2019 году для исполнения решения правительство выделило дополнительные деньги. 24 декабря Росавиация получила право предоставлять субсидии.