Тамара Эйдельман: Как я начала бояться атомной бомбы

Когда закончилась Первая мировая война, все были уверены, что такой ужас не повторится. Чтобы гарантировать прочный мир, была создана международная организация — Лига Наций. Она не смогла предотвратить Вторую мировую…

Когда закончилась Вторая мировая война, все хотели придумать более эффективную организацию — так появилась ООН, обладающая большими правами и возможностями, чем Лига Наций и имеющая право вводить миротворческие войска в зону конфликта. Если честно, то от ООН что-то тоже не много толку.

Можно вспомнить беспомощность миротворцев во время геноцида 1994 года в Руанде или резню в 1995 году в боснийской Сребренице, которая за два года до этого была объявлена «безопасной зоной» под защитой ООН, что не помешало сербам вырезать там 8 тысяч человек. Но третья мировая, слава богу, пока что не начинается. Чья это заслуга?

За 75 лет после окончания Второй мировой было много ситуаций, когда все ждали начала третьей. С 24 июня 1948 по 11 мая 1949 года советские войска держали в блокаде Западный Берлин, не желая допустить использования там только что введенной в Западной зоне оккупации немецкой марки. Американцы и англичане организовали воздушный мост и сбрасывали продовольствие осажденным берлинцам. Мир был на волоске от начала войны, но в апреле 1949-го СССР заявил о готовности к переговорам, и в 23-59 11 мая блокада была снята — в 5.32 утра первый поезд из Западной Германии прибыл в Западный Берлин.

25 июня 1950 года войска Северной Кореи атаковали Южную Корею и довольно быстро начали продвигаться вперед. Ким Ир Сен вполне мог получить в свои руки всю Корею или по крайней мере большую ее часть, тем более что у него было советское оружие, советские военные советники и поддержка коммунистического Китая. Но в Нью-Йорке собрался Совет Безопасности и признал Северную Корею агрессором. Советский представитель мог бы наложить вето, но он с января бойкотировал заседания, протестуя против недопуска в ООН коммунистического Китая. Американские войска под флагом ООН вмешались в ход военных действий, началась долгая корейская война, закончившаяся только после смерти Сталина. Все это время вероятность того, что борьба между двумя Кореями перерастет в войну двух сверхдержав, была достаточно велика.

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены — мрачного символа холодной войны. В том же 1961 году США разместили в Турции ракеты средней дальности. В ответ Хрущев решил поставить ракеты с ядерными боеголовками на Кубе. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили 40 ракет. 22 октября президент Кеннеди сообщил о начале блокады Кубы. Несколько дней мир пребывал в состоянии абсолютной паники — атомная война становилась реальностью. Кризис был разрешен только 28 октября: СССР отзывал ракеты, Америка снимала блокаду. Через некоторое время были вывезены и ракеты из Турции.

Это, пожалуй, самые знаменитые примеры того, как мир замирал в ожидании мировой войны. Были еще кризисы на Ближнем Востоке и война во Вьетнаме. А еще хорошо помню «борьбу за мир» в нашей стране в начале 80-х: общественники ходили по квартирам и говорили, что в случае ядерной атаки у нас есть 7 минут для спуска в бомбоубежище…

И все-таки война, слава богу, не начинается. Помню, как я была поражена, когда в 1987 году Маргарет Тэтчер в телевизионном интервью сказала, что атомное оружие является сдерживающим фактором, и поэтому не начинается мировая война. Для меня это было абсолютной неожиданностью, всю мою жизнь мне объясняли, что ядерное оружие — это фактор, разжигающий конфликт. А ведь действительно, с момента появления атомных бомб у сверхдержав никто не решился нажать на кнопку… Пока не решился.

На это обычно возражают, что атомную бомбу могут захватить террористы, или же, как нам показывают в кино, она может оказаться в руках маньяка. И я с ужасом понимаю, что на сегодняшний день мне известно несколько психически неуравновешенных людей, имеющих доступ к оружию массового уничтожения. Неприятно об этом думать…

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