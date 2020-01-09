«Ъ»: «Яндекс» планирует стать виртуальным мобильным оператором

Компания «Яндекс» изучает рынок сотовой связи, чтобы выйти на него с собственным продуктом. Помимо связи в качестве услуг будет предоставляться доступ к другим сервисам компании. По данным «Коммерсанта», проект может не выйти в плюс, но будет важен для построения экосистемы.

Виртуальный оператор связи «Яндекса», по данным источников издания, будет работать на основе сети Tele2 или использовать ее как базовую. В самом «Яндексе» однако утверждают, что таких планов у них нет.

По мнению партнера венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, запуск оператора стал бы логичным шагом в развитии экосистемы «Яндекса», так как фокус пользователей сейчас смещен с потребления услуг связи на потребление контента, а у «Яндекса» в этой части есть хорошее конкурентное преимущество. Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин говорит, что даже если оператор «Яндекса» не будет агрессивно снижать цены и долго работать в убыток по аналогии с сервисами такси, его появление скажется на конкуренции и замедлит рост цен.