Иран подготовил предварительный отчет о крушении украинского самолета

На разбившемся в Иране самолете «Международных авиалиний Украины» произошел пожар, рейс пытался вернуться в аэропорт, а при падении Boeing-737 несколько раз ударился о землю, говорится на сайте Организации гражданской авиации Ирана.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде рассказал, что предварительный отчет о происшествии с украинским самолетом завершен. «Черные ящики» были найдены и переданы следователям. Документация и свидетельства о крушении были рассмотрены, а оставшиеся части самолета собраны и доставлены в безопасное место. При этом оба «черных ящика» повреждены в результате катастрофы и пожара, но информация в них сохранилась.

«Самолет сначала поднялся на высоту 8000 футов, а затем пропал с радаров, после столкнулся с землей и разрушился. Пилот не сообщал о необычных обстоятельствах. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены другого летного экипажа, видевшие происшествие), в самолете был пожар. После столкновения самолета с землей произошел взрыв. Траектория полета самолета указывает на то, что он, первоначально направлявшийся на запад, разворачивался, чтобы вернуться в аэропорт», — говорит Абедзаде.

По его словам, первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений, потом было еще несколько ударов, во время которых корпус разрушился.

Предварительный отчет был направлен Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине также было предложено принять участие в процессе рассмотрения авиационного происшествия.

В самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.