Алексей Макаркин: Балансирование на грани войны чревато срывом

К вечеру выяснилось, что вместо войны состоялось нечто вроде всеобщего замирения. Трамп в своей речи атаковал скорее ненавистного ему Обаму, чем менее ненавистный Иран. Хафтар и Сарадж оказались в Риме и вроде к воскресенью должны в очередной раз прекратить стрелять (хотя Хафтар только что объявил Сараджу джихад). Оптимизма не вызывает слабая предсказуемость дальнейших событий: балансирование на грани войны чревато срывом. Агадирский кризис 1911 года удалось разрешить, а через три года договориться не смогли. Правда, сейчас речи о мировой войне нет, но и региональная может быть опасной не только своими жертвами, но и последствиями.

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