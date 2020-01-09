Кирилл Рогов: Сакральные жертвы и гибридные войны

Да, помимо некоторых вопросов миропорядка, о которых, может быть, напишу потом, на сегодня главным поразительным событием, ключевой деталью небольшого триллера с убийством Сулеймани и его подлинной драмой мне представляются вот эти 50 иранцев, погибших в давке на похоронах генерала.

За что? Кто виноват? Кто отомстит за них и кому? Будет ли траур?

Эти безымянные сакральные жертвы демонстрируют силу скорби народа Ирана и его негодования, его единство с государством и силами специальных операций, которые Сулеймани так успешно возглавлял.

Сведения о числе погибших сообщены официальными иранскими СМИ, как пишет мне BBC. Иранские власти умеют скрывать информацию, они даже умеют отключить интернет по всей стране, как мы знаем. Я также думаю, что иранские власти вполне могут поддерживать порядок, имея дело с десятками тысяч людей, прибывших на похороны. Во всяком случае им удавалось это во время массовых выступлений противников режима.

Нет, я вовсе не обвиняю власти Ирана в организации давки, приведших к гибели этих людей, ни в коем случае. Дело сложнее: дело в том, что эти жертвы выглядят в том авторитарном политикуме, который мы называем авторитарным, не как утрата человеческих индивидуальностей, а как сакральное отсечение части национально-государственного тела, которое тем самым становится более реальным и не подвергаемым сомнению. Они метафора вменённой скорби–негодования. Знак ее сакральной иррациональности.

Что касается самой гибели бравого генерала, то несколько удивляет повсеместный легизм ее комментаторов. Да, конечно, генерал был официальным лицом. Но отвечал он за спецоперации, за то, что получило в последнее время красивое название гибридных войн.

Это такие ситуации, когда одна сторона ведёт войну против другой не под знаком государства, а анонимно, под видом и руками вне-государственных подразделений. Ловко придумано, да? Восторг неуязвимости сценария гибридных войн буквально обуял некоторые правительства и их спецслужбы, и это одна из ключевых — хотя и не единственная — угроз миропорядку. Идеология гибридных войн и их вирусная популярность подрывают международное право прежде всего. А решение Трампа, к которому есть вопросы, это реакция на этот феномен. И вполне логичная, если взглянуть на вещи прямо.

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