Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев: «Я сожалею, что не смог сдержаться»

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 25 октября сослуживцев, попросил прощения у родных погибших, при этом отметив, что выбора у него не было. Письмо обвиняемого размещено в сообществе «ВКонтакте» «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова».

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог, — пишет Шамсутдинов. — Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете. Я не скрывался от армии, хотел защищать Родину. После службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой Ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь».

Подлинность письма подтверждает 72.ru со ссылкой на отца обвиняемого.

Стрельба в воинской части 54160, которая располагалась в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября. Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения. Солдат объяснил свои действия угрозой изнасилования. Позже его признали потерпевшим по делу, которое расследуют по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», а часть была расформирована.