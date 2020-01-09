Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны мы также не будем предпринимать таких действий», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что Исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону.

Этой же статьей ликвидацию Сулеймани объяснила постпред США при ООН Келли Крафт. Она отметила, что США «готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».