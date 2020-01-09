Министр юстиции Японии назвала бегство Карлоса Гона преступлением

Министр юстиции Японии Масако Мори публично опровергла обвинения сбежавшего из страны бывшего главы Nissan Карлоса Гона в несправедливости и жестокости судебной системы. А его попытку избежать правосудия она назвала преступлением, сообщает Reuters.

После своего бегства в Ливан Карлос Гон впервые выступил публично 8 января. Он заявил, что токийские прокуроры обращались с ним жестоко. Они допрашивали его до восьми часов в день без адвоката и пытались получить от него признание.

Японский министр юстиции попыталась повлиять на общественное мнение и выступила с ответным заявлением. Мори сказала, что бегство Гона от судебного разбирательства само по себе «может представлять собой преступление», которое недопустимо ни в одной стране.

«Если он хочет доказать свою невиновность, он должен здесь предстать перед судом», — добавила она, подчеркнув, что обвинения против него касаются финансовых преступлений в Японии.

Министр подчеркнула, что обвинения Гону были выдвинуты только тогда, когда было собрано достаточно доказательств, а критика системы неоправданна. По словам Мори, Япония попытается найти способ вернуть Гона из Ливана, а Интерпол издал международное уведомление об аресте по запросу Японии.

Гон заявлял, что готов предстать перед судом в любой из трех стран — в Ливане, Франции или Бразилии, но ни у одной из них нет соглашений об экстрадиции с Японией.