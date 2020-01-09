Британский принц Гарри и его жена сложат с себя полномочия членов королевской семьи

Принц Гарри и его супруга Меган решили стремиться к финансовой независимости и отказаться от полномочий членов королевской семьи, жить на двух континентах и организовать благотворительный фонд. Об этом герцог и герцогиня Сассекские сообщили в своем Instagram.

Они планируют жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. «Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына в уважении к королевской традиции, к которой он принадлежит по рождению, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации», — заявили Гарри и Меган.

Супруги отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами.

По данным Русской службы «Би-би-си», Букингемский дворец утверждает, что переговоры с принцем Гарри и Меган по этому поводу находятся на ранней стадии. «Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время», — говорится в заявлении.

Осенью Гарри и Меган заявляли о своем недовольстве чрезмерным вниманием прессы к ним и их ребенку.