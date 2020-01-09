На Украине объявлен день траура по погибшим при крушении самолета

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с трагедией 8 января, когда в Тегеране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщили в офисе президента.

На борту рейса PS 752 находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, 3 — Германии, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Великобритании.

По данным пяти анонимных источников Reuters из США, Канады и Европы, первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что причиной крушения стала техническая неисправность. Канадский источник сообщил, что есть доказательства того, что один из двигателей перегрелся.