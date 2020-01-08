Украинский Boeing- 737 разбился в Иране

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находилось не менее 170 человек, разбился после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни. Причиной могли стать технические проблемы, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Власти сообщили, что на месте крушения работают спасатели. «Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», — сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Но позже гостелевидение Ирана сообщило, что все находившиеся на борту самолета погибли.