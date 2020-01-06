В Сенате США хотят изменить правила для начала суда по импичменту Трампа

Глава Судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа нужно начать в течение нескольких дней и закончить в этом месяце, даже если для этого необходимо изменить правила Сената, сообщает Reuters.

После того как подконтрольная демократам Палата представителей объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование проведению расследования, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси так и не передала необходимые для продолжения процесса документы в Сенат. Это делается для того, чтобы вынудить республиканцев, которых в Сенате большинство, вызвать на суд свидетелей, которые могли бы представить новые улики. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет изменить правила, чтобы начать судебное разбирательство, если Пелоси так и не отправит документы импичмента.

«Если мы не получим статьи на этой неделе, тогда нам нужно взять дело в свои руки и изменить правила, — говорит Грэм. — С этим нужно покончить в январе». Сенатор считает, что отсрочка лишает Трампа возможности противостоять обвинениям и мешает Конгрессу заниматься другими делами.