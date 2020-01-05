Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны войск США

Парламент Ирака потребовал от правительства добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории. Это касается войск США и контингента стран коалиции, воюющей против террористов, передает «Интерфакс». В Ираке сейчас размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди. Он назвал вывод иностранных войск «наилучшим решением».

Решение о выводе иностранных войск было принято после операции военных США, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Кассем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.