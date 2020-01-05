Трамп пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести «очень сильный» удар по 52 иранским объектам, если Иран атакует американцев в отместку за убийство иранского военного командира Касема Сулеймани.

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и безусловно лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или любого другого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования на их пути ... и без колебаний!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее он также сообщил, что у США есть 52 цели в Иране, в том числе высокопоставленные и важные для этой страны. Их число равно «количеству захваченных много лет назад американцев» (которые были заложниками в Иране в течение 444 дней в ноябре 1979 года.

Заявление Трампа стало ответом на высказывание старшего командира иранской Революционной гвардии Голамали Абухамзеха, который сообщил, что Иран определил 35 целей для мести, сообщает Reuters.

«Ормузский пролив является жизненно важным пунктом для Запада, и там пересекается большое количество американских эсминцев и военных кораблей. Важные американские цели в регионе были определены Ираном с давних времен. Около 35 целей США в регионе, а также в Тель-Авиве находятся в пределах нашей досягаемости», — заявил военный.

В Иране и Ираке антиамериканские настроения не утихают. Тысячи скорбящих по Сулеймани и погибшим вместе с ним во время авиаудара в районе аэропорта Багдада заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандису вышли на улицы и кричали «Смерть Америке» и «Нет Израилю». В субботу вечером ракета упала возле посольства США в Багдаде, и еще две взорвались на авиабазе Балад к северу от города, которую используют американцы. Ответственности за удары никто не взял.