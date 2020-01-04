Трамп: убив Сулеймани, мы остановили войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал убить Кассема Солеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее. По его словам, иранский генерал планировал нападения на американцев, передает Reuters.

«Сулеймани готовил неминуемые и зловещие нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и убили его», — заявил Трамп журналистам.

«Мы приняли меры, чтобы остановить войну. Мы не предприняли никаких действий, чтобы начать ее», — сказал Трамп, добавив, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране.