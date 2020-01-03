Трамп пояснил ликвидацию Сулеймани

Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или тяжело ранил тысячи американцев и готовился убить еще многих, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, Сулеймани был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей. Так Трамп прокомментировал операцию по ликвидации генерал-майора иранских революционных сил Касема Сулеймани.

Президент США отметил, что в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны».

О гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса стало известно в пятницу. Операция была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.