Убийство генерала Сулеймани. Реакция

Реакцию политиков и духовных лидеров Ирана и Ирака, а также представителей США и Великобритании на убийство главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани публикует Reuters.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи

«Все враги должны знать, что джихад сопротивления будет продолжаться с удвоенной мотивацией, и победа ожидает бойцов в священной войне», — сказал Хаменеи в заявлении, переданном по иранскому телевидению. Позже в заявлении, цитируемом государственными СМИ, Хаменеи назначил заместителем командующего силами «Кудс» бригадного генерала Эсмаила Гани и заявил, что эти силы «не изменятся со времен его предшественника».

Президент Ирана Хасан Рухани

«Мученичество Сулеймани сделает Иран более решительным в противостоянии экспансионизму Америки и отстаивании наших исламских ценностей, — говорится в заявлении Рухани. — Без сомнения, Иран и другие борющиеся за свободу страны региона отомстят за него».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф

«Жестокость и глупость американских террористических сил в убийстве командира Сулеймани несомненно сделает дерево сопротивления в регионе и мире более процветающим», — говорится в заявлении Зарифа. Он назвал убийство «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди

«Воздушный удар по аэропорту Багдада является актом агрессии в отношении Ирака и нарушением его суверенитета, который приведет к войне в Ираке, регионе и мире», — заявил Абдул Махди.

Он также добавил, что этот удар нарушил условия военного присутствия США в Ираке, и в ответ стоит применить законодательство, обеспечивающее безопасность и суверенитет Ирака.

Верховный шиитский клирик Ирака аятолла Али-Аль-Систани

«Порочное нападение на международный аэропорт Багдада вчера вечером является наглым нарушением суверенитета Ирака и международных соглашений. Это привело к убийству нескольких командиров, которые победили террористов Исламского государства (организация признана террористической и запрещена в РФ), — говорится в заявлении офиса Систани. —Эти и другие события указывают на то, что страна приближается к очень трудным временам. Мы призываем все заинтересованные стороны вести себя сдержанно и действовать разумно».

Иранский шиитский клирик Моктала Аль-Садр

Садр, который позиционирует себя как националист, отвергая вмешательство США и Ирана в Ираке, призвал все стороны вести себя «мудро и проницательно». «Как покровитель патриотического сопротивления Ирака, я даю приказ всем моджахедам, особенно армии Мехди, бригаде обещанного дня и всем патриотическим и дисциплинированным группам быть готовыми защитить Ирак», — сказал он в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео

«Иракцы-иранцы, танцуйте на улице ради свободы; благодарен, что генерала Сулеймани больше нет».

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси

«Сегодняшний воздушный удар может спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия. Америка и весь мир не могут позволить, чтобы напряженность обострилась до уровня невозврата. Администрация нанесла сегодня вечером удары по Ираку без разрешения на применение военной силы против Ирана. Кроме того, это действие было предпринято без консультации с Конгрессом».

Сенатор США Джим Риш, республиканец, председатель сенатского комитета по иностранным отношениям

«Касем Сулеймани несет ответственность за гибель сотен американцев, — отметил Риш. — От имени каждого американского военнослужащего и военнослужащей, убитых или раненных в результате атаки Ирана или ракеты в Ираке на протяжении многих лет, скажу, что сегодня справедливость восторжествовала».

Бывший вице-президент США Джо Байден

«Это крайне эскалационный шаг в и без того опасном регионе. Президент Трамп просто бросил динамитную шашку в ящик для мусора, и он должен американскому народу объяснить стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов, как дома, так и за рубежом, и наших партнеров по всему региону и за его пределами».

Сенатор США Элизабет Уоррен, кандидат на участие в президентских выборах от демократов

«Сулеймани был убийцей, ответственным за гибель тысяч людей, в том числе сотен американцев. Но этот безрассудный шаг увеличивает вероятность новых смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть предотвращение новой дорогостоящей войны».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

«Мы всегда признавали агрессивную угрозу со стороны иранских сил «Кудс» во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах», — заявил он.

Представитель ХАМАС Бассем Наим

Наим говорит, что убийство «открывает двери региона всем возможностям, кроме спокойствия и стабильности. США несут ответственность за это».

Мохаммед Реза Сераж, учитель из родного города Сулеймани Керман

«Герои никогда не умирают. Это не может быть правдой. Касем Сулеймани всегда будет жив».