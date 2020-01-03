В Иране назначили нового командующего спецподразделением «Кудс»

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, передает «Интерфакс» сообщение иранского агентства Tasnim. Каан занял место генерала Касема Сулеймани, убитого ранее военными США в Багдаде.

Хаменеи предупредил, что «США ждет суровое возмездие», сообщает Associated Press. По иранскому государственному телевидению было озвучено его заявление, в котором он называет Сулеймани «международным лицом сопротивления». В Иране объявлен трехдневный траур по поводу смерти генерала. Советник президента Ирана Хасана Рухани также предупредил президента Дональда Трампа о возмездии со стороны Тегерана: «Трамп из-за своей азартной игры втянул США в самую опасную ситуацию в регионе. Кто бы ни поставил ногу за красную линию, он должен быть готов к ее последствиям».

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — прокомментировали убийство Сулеймани в МИД России.