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Цены на нефть выросли после убийства иранского генерала

03.01.2020

Стоимость нефти марки Brent превысила $68 после новостей о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Как передает «КоммерсантЪ», в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже на 6:50 мск стоимость мартовских фьючерсов Brent выросла на 3,15% — до $68,15. Февральские фьючерсы марки WTI подорожали на 2,8%, до $62,83. На открытии торгов стоимость нефти WTI поднималась до $63,81.

Международный аэропорт в Багдаде подвергся обстрелу в ночь на 3 января. Кроме Касема Сулеймани погибли семь человек. Авиаудар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

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