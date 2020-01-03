Цены на нефть выросли после убийства иранского генерала

Стоимость нефти марки Brent превысила $68 после новостей о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Как передает «КоммерсантЪ», в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже на 6:50 мск стоимость мартовских фьючерсов Brent выросла на 3,15% — до $68,15. Февральские фьючерсы марки WTI подорожали на 2,8%, до $62,83. На открытии торгов стоимость нефти WTI поднималась до $63,81.

Международный аэропорт в Багдаде подвергся обстрелу в ночь на 3 января. Кроме Касема Сулеймани погибли семь человек. Авиаудар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.