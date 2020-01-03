Василий Головнин: Щелчок председателю Си

Только что завершившийся год был крайне неприятным для могущественного председателя КНР Си Цзиньпина. В первую очередь, он не сумел предотвратить или быстро погасить торговую войну с США, которая, как считают в Токио, нанесла пока КНР куда больший ущерб, чем американцам. К концу года, правда, была достигнута некая договоренность об урегулировании конфликта, но он вполне может вспыхнуть снова. Хотя на время избирательной кампании, возможно, Трампу будет выгодно выставить себя победителем зловредных китайцев. Но, что важно, Штаты продолжают небывало мощный нажим на КНР в сфере высоких технологий: явно продолжатся попытки глобальной блокады китайского электротехнического гиганта «Хуавэй» — эту корпорацию обвиняют в работе на пекинские спецслужбы и в попытках создать всемирную сеть подслушивания-подглядывания-манипулирования.

Во-вторых, председатель Си ничего не сумел сделать в прошлом году с мятежным Гонконгом. Осенние выборы в органы местной власти показали там, что большинство жителей бывшей британской колонии поддерживают начавшееся в июне небывало мощное движение протеста. Применять силу Пекин не готов и все ждет, что смутьяны выдохнутся — хотя в первый день нового года на улицы в Гонконге вновь вышли огромные толпы людей. Это в любом случае огромный удар по гордости материкового Китая. И по личному престижу председателя Си.

В-третьих, большой шум во всемирном масштабе вызвали сообщения о ситуации в другом проблемном регионе КНР — Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где действуют лагеря по принудительному перевоспитанию примерно миллиона мусульман-уйгуров. Которые признаны неблагонадежными и должны быть превращены в китайцев по образу жизни. Шум вокруг этого, конечно, меньший удар по Пекину, чем Гонконг. Тот понятнее Западу, поскольку отстаивает западные ценности и свободы на своей территории. Но важно то, что уже очень давно китайское руководство не подвергалось столь массированному давлению по проблеме нарушения прав человека. При товарище Си в прошлом году это произошло.

Но, пожалуй, еще более болезненной станет четвертая история — Тайвань. Интеграция его в КНР по гонконгской схеме «одна страна — две системы» — ключевая цель политики Пекина. Поскольку без этого победа красных китайцев в гражданской войне остается неполной и не столь славной. Лидер Компартии, сумевший сделать это, станет легендой и вечным героем, равным основателю КНР Мао Цзэдуну.

Пекин путем долгих маневров завоевал немалые позиции на Тайване: бизнес острова мощно завязан на КНР, а в политических кругах создана достаточно влиятельная пятая колонна, выступающая за примирение былых врагов по гражданской войне на основе принципа «единого Китая». Но все спутал чертов мятежный Гонконг: его отчаянное сопротивление в нынешнем году многим отчетливо показало смертельную опасность сближения на основе принципа «одна страна — две системы». И к бесспорной победе на выборах президента Тайваня 11 января идет лидер Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая всю свою кампанию построила на лозунгах противостояния Пекину. И это будет еще одним унизительным щелчком по могущественному председателю Си.

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