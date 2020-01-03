В Иране заявили о мести за гибель Сулеймани

После ликвидации американскими военными генерал-майора иранских революционных сил Касема Сулеймани бывший командующий Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи заявил, что отомстит США.

«Мученик генерал-лейтенант Касем Сулеймани присоединился к своим братьям-мученикам, но мы будем энергично мстить Америке», — заявил Резаи в своем посте в Twitter, передает Reuters.

«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с «Исламским государством», «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой» (организации признаны в России террористическими и запрещены) и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.



Ранее стало известно, что Касем Сулеймани был убит ракетой в аэропорту Ирака по приказу президента США Дональда Трампа.