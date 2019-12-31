Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонных разговоров с Владимиром Путиным на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны поручил обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных российскому источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщают в пресс-службе главы белорусского государства.

Также Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.