BBC вычислила возможного организатора массовых «минирований» в России

Суды, торговые центры, школы и детские сады в России эвакуируют из-за сообщений о минировании уже на протяжении месяца. BBC сообщает, что автором угроз может быть некий Сергей из Киева, у которого на бирже Wex зависли 120 биткоинов.

Волна «минирований» началась с электронных писем в суды Москвы и Санкт-Петербурга в конце ноября 2019 года. С того времени только петербургские суды эвакуировали 180 раз, не считая торговых центров, школ, больниц и детских садов. А в Москве с конца ноября были «заминированы» более 10 тысяч объектов. С середины декабря эвакуации начались на Дальнем Востоке. Сумма ущерба не называется, но в 2017 году аналогичная волна «минирований» привела к потерям в более 300 млн руб.

Эвакуации связаны с крахом криптобиржи Wex, которая стала правопреемником биржи BTC-e, прекратившей существование летом 2017 года после ареста в Греции по запросу ФБР ее возможного основателя Александра Винника. Когда рухнул Wex, в нем хранилась криптовалюта на общую сумму в $450 млн.

По одной из версий с биржей был связан православный предприниматель Константин Малофеев (сам он это отрицает). В письмах о минировании часто упоминается его фамилия и долг в 120 биткоинов с биржи Wex, который необходимо вернуть.

Принадлежащий Малофееву телеканал «Царьград» заявлял, что в первый день массовых эвакуаций, 27 ноября, в его редакцию пришло требование выплатить 120 биткоинов, а если этого не произойдет, то «города вздрогнут от ложных заминирований».

Источник BBC заявил, что за массовыми минированиями может стоять один из клиентов Wex с Украины. Анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов. Он мог жить в Киеве и его зовут Сергей. Возможно, он также был клиентом предшественника Wex — биржи BTC, так как использовал характерный для ее пользователей сленг.

Журналисты BBC спросили у Малофеева, возбуждено ли по его заявлению в ФСБ уголовное дело и готов ли он заплатить 120 биткоинов, чтобы остановить массовые эвакуации. В ответ было сказано, что «в настоящий момент следственные органы взяли подписку о неразглашении».