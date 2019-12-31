Дерипаска возглавил рейтинг утративших миллиарды по версии Forbes

Список 10 российских бизнесменов, которые потеряли за последние 10 лет самые большие суммы, составил Forbes. Российский бизнес столкнулся с падением цен на нефть, девальвацией рубля и санкциями, пишет издание. И это серьезно сказалось на благосостоянии некоторых миллиардеров. Например, председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска потерял с 2010 года $6,7 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $4 млрд (в 2016 снижалось до $2,1 млрд).

На втором месте списка прошедший за 10 лет через несколько судебных разбирательств председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, утративший $6,4 млрд. На третьем — председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (–$5,9 млрд), компания которого боролась за выживание несколько лет. Сейчас его капитал менее $0,5 млрд.

В список утративших миллиарды также попали владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (–$3,3 млрд), бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков (–$2,7 млрд), председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев (–$1,9 млрд), бывший основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (–$1,8 млрд), президент компании Inteco Management, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина (–$1,7 млрд), владевший застройщиком СУ-155 и признанный банкротом Михаил Балакин (–$1,6 млрд), председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев (–$1,5 млрд).