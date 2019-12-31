Путин и Зеленский договорились о работе над новым обменом заключенными

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский договорились немедленно начать работу над новым обменом удерживаемыми людьми. Об этом сообщает офис украинского президента в Facebook.

Речь идет и о тех, кто находится как на территории России, так и в Крыму, отмечают в пресс-службе президента Украины.

Лидеры также поздравили друг друга с Новым годом. Путин не поздравлял президентов Украины с праздниками с 2014 года.



29 декабря Украина и непризнанные республики ЛНР И ДНР провели крупномасштабный обмен пленными.