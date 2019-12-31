Close

Путин и Зеленский договорились о работе над новым обменом заключенными

31.12.2019

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский договорились немедленно начать работу над новым обменом удерживаемыми людьми. Об этом сообщает офис украинского президента в Facebook.

Речь идет и о тех, кто находится как на территории России, так и в Крыму, отмечают в пресс-службе президента Украины.

Лидеры также поздравили друг друга с Новым годом. Путин не поздравлял президентов Украины с праздниками с 2014 года.

29 декабря Украина и непризнанные республики ЛНР И ДНР провели крупномасштабный обмен пленными.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.