Тайвань принял закон для блокировки вмешательства Китая в выборы

За две недели до президентских и парламентских выборов тайваньские законодатели утвердили закон о противодействии китайскому вмешательству. Как сообщает Associated Press, принятие документа последовало за обвинением Китая в поддержке кандидатов от основной оппозиционной Националистической партии — Пекин поддерживал ее кампанию финансово в социальных сетях.

The Guardian пишет, что Китай работает с дезинформацией в «русском стиле» и «тролли» оставляют под постами кандидатов и под новостями тысячи комментариев, чтобы сместить фокус обсуждения. Фальшивые аккаунты в социальных сетях также делятся пропекинским контентом и накручивают количество лайков. Атаки также включают многократный поиск имени одного кандидата, чтобы повлиять на результаты алгоритма поиска.

11 января в Тайване пройдут президентские выборы. Два основных кандидата по-разному относятся к Пекину. Действующий президент Цай Инь-Вэнь из Демократической прогрессивной партии идет на выборы под лозунгом «Сопротивление Китаю — защита Тайваня». А Хан Куо-Ю из партии Гоминьдан выступает за более тесное взаимодействие с Китаем.

Новый закон стремится устранить юридические лазейки, блокируя любые иностранные попытки незаконных политических пожертвований, распространение дезинформации, проведение предвыборных кампаний или иное вмешательство в выборы и деятельность правительства. Лица, признанные виновными в нарушении закона, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до пяти лет и оштрафованы на сумму, эквивалентную более чем $333 тыс.