Киев ожидает ежегодно $2–3 млрд дохода от транзита газа

Доход Украины от транзита российского газа в Европу каждый год будет достигать от $2 млрд до $3 млрд, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно», — сказал Оржель.

Новый контракт России и Украины подписан в ночь на 31 декабря. Он рассчитан на пять лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал документ компромиссом, который необходимо было найти.