Константин Сонин: Как разговаривать с теми, кто тебя не слышит?

Премьер-министр Моравецкий, на мой взгляд, совершенно прав про Сталина, и формулирует очень внятно, но выступает совершенно мимо про президента Путина. Коротко говоря, Моравецкий считает, что Путин говорит хорошее про Сталина из «внутриполитических соображений». Типа значимой части россиян (или элиты) хочется слышать, что это не Россия напала на Польшу, и Путин говорит это, чтобы получить поддержку этой значимой части. Мне кажется, что это совершенно ложная идея. Президент Путин возглавляет страну уже двадцать лет, и механика его выступлений в значительной степени понятна. Он редко, а может и никогда не подстраивается намеренно под то, что от него хотят услышать.

Сила Путина — я это без всякой иронии говорю — политическая сила Путина состоит в том, что он говорит то, что думает, а думает он то, что думает большинство (или значительная активная часть) россиян. В 1999 году россияне хотели, чтобы чеченские сепаратистов «мочили в сортире» — это не пропаганда навязала, а наоборот, граждане хотели лидера, который говорил и делал то, что они хотели. В 2003 году, на последних свободных выборах, Путин получил поддержку в противостоянии с Ходорковским, потому что его позиция была куда ближе среднему гражданину. И так далее. Это не значит, что у Путина нет своих взглядов — очевидный пример с губернаторскими выборами: он в выборы совершенно не верит и, получив возможность, выборы отменил. Но россияне последовательно, по всем опросам, всегда поддерживали возвращение выборов, и губернаторские выборы, пусть и управляемые на грани фальшивости, пришлось вернуть. Но раз за разом это было именно подстраивание, совпадение слов и дел с устремлениями граждан. Я знаю, насколько трудно это признавать, лично мне «возвращение Крыма» по-прежнему кажется трагической ошибкой, но то, какой эмоциональный всплеск это вызвало в России, показывает, что это очень сильно отвечало запросу «большинства».

И вот это совпадение взглядов — не статическое, а динамическое, меняющееся во времени. «Просталинская» точка зрения, звучавшая в последнее время, вовсе не была такой на протяжении двадцати лет, наоборот, слова и действия президента были, скорее, более взвешенными и адекватными, чем мнение «среднего россиянина». Строились — и до самого последнего времени — мемориалы жертвам репрессий; президент ездил в Катынь, где были убиты тысячи пленных польских офицеров. Сейчас развернута война по всем фронтам: и против «Мемориала», и против подвижников, старающихся восстановить и увековечить память об убитых, как Юрий Дмитриев, и против музеев и выставок, посвященных истории. «Войны памяти», правильно назвал их Sergei Medvedev. Но вот я к чему клоню: это не Путин придумал эту войну, это — как и борьба с олигархами, как и Крым — это ответ на какую-то мощную, глубокую динамику в обществе. Ее легко не видеть, как многие аналитики предпочитают ее не видеть в «возвращении Крыма» (Путин захотел, сделал, а потом распропагандировал, что это хорошо.) Но мне кажется, она есть. Недавно социолог Denis Volkov кратко рассказывал о результатах фокус-групп об образе Сталина, и они, в целом, бьются с этой динамикой.

Есть, конечно, и такая «гибридная версия», объединяющая в одно объяснение «глубокую имперскую динамику» (может, это ее — вместе с моделью «простого советского человека» Lev Gudkov — описывала Masha Gessen в своей последней книге?) и «прикладную политологию» (сознательное подстраивание под мнение какой-то социальной группы). Примерно так: чем дольше стагнация, тем больше приходится опираться на насилие и, значит, силовые органы. Больше опираться = больше прислушиваться к «средней» точке зрения в этом все более сужающемся сегменте. Не знаю, есть ли какая-то социология о том, что и как думают сотрудники и элита силовых органов, но у меня вызывает сомнения мысль о популярности Ежова, Берии, Абакумова (казненных по приговорам советских судов за их преступления!). Да и то же «дело Дмитриева»: это какое-то упражнение в безумии — придумать схему, по которой «сталинист» мог бы сознательно травить историка. Даже если пересажать всех историков, что, урочище Сандормох можно развидеть? Списки убитых, существующие, благодаря интернету, в миллионах экземплярах, куда-то спрятать? Убрать тысячи лежащих в урочище людей из их семейных историй, в которые они теперь вписаны? (В Сандормохе сейчас тысячи могил, которые навещали потомки — они что, это забудут?) И таким примерам несть числа: ясно, сталинизм наступает, но это не рациональная стратегия, пусть и действия множества людей. Это как растущая раковая опухоль, которая не думает, что растет, и не рассчитывает, для чего растет. Просто растет и растет.

И вот, собственно, вопрос. Что можно с этим делать? Если это растет в миллионах сегодняшних россиян, как можно с этим справиться? Я уверен, что если бы мне дали час, да пусть и десять часов, с президентом, я не смог бы ему объяснить, почему его слова о начале войны неправильны и не нужны. Потому что я знаю немало русских людей по всему свету — и в Москве, и в Женеве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Чикаго, успешных или неуспешных, в чем-то умных или нет — которые, услышав про начало войны, тупо повторяют пропагандистские лозунги советских времен. Даже если они эту ложь никогда не слышали! Я видел, как ее выдумывают — вот эту вот угрозу со стороны Польши или Финляндии, вот эту вот необходимость репрессий для экономики и т.п. Как с ними говорить? Не надо советовать «раскрыть глаза»: они не считают, что глаза закрыты. Любые факты — это просто материал для новой теории, по которой все-таки выйдет, что «моя страна» всегда права. А факты — это фейк ньюс. Давить на эмпатию, еще раз показать фотографии детей, погибших в ходе репрессий или этнических чисток? Это только усиливает травму и отрицание. (Это Александр Морозов хорошо, хотя и сложно, описывал.) Игнорировать? Это примерно как игнорировать растущую раковую опухоль. Ты ее игнорируешь, а она тебя убьет.

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