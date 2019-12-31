Медведев: Газовый контракт с Украиной — необходимый компромисс

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти, заявил премьер России Дмитрий Медведев.

«На протяжении значительного времени правительство России и ПАО «Газпром» работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии). Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал он во «ВКонтакте».

Стороны 30 декабря подписали пакет договоренностей. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря. Объем транзита составит 225 млрд куб. м: в 2020 году — 65 млрд куб. м, а затем — по 40 млрд куб. м., отмечает РБК.

