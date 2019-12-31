Скорбящие иракцы штурмуют посольство США в Багдаде

Жители Ирака, скорбящие по жертвам американских авиаударов, в результате которых погибли 25 представителей шиитской организации «Катаиб Хезболла», начали штурмовать посольство США в Багдаде, оттесняя охрану и закидывая их бутылками с водой и ломая камеры видеонаблюдения, пишет Associated Press.

На стенах посольства толпа вывесила желтые флаги «Хезболлы». Сотни скорбящих человек оказались у здания дипмиссии после похорон жертв авиаударов, которые США нанесли как ответ на гибель американского военного на иракской военной базе в результате ракетного обстрела.