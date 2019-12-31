Бывший руководитель Nissan бежал из Японии перед судом

Экс-глава Nissan Карлос Гон, обвиняемый в финансовых нарушениях, за несколько месяцев до суда сбежал из Японии в Ливан, заявив, что не станет заложником «фальсифицированной» системы правосудия. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас я нахожусь в Ливане, и меня больше не будет держать в заложниках фальсифицированная система правосудия Японии, где широко распространена дискриминация и нарушены основные права человека, — сказал Гон в кратком заявлении 31 декабря. — Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования. Теперь я наконец могу свободно общаться со СМИ и с нетерпением жду начала следующей недели».

Неясно, как Гон, имеющий французское, бразильское и ливанское гражданство, смог организовать отъезд из Японии, учитывая, что он находился под строгим надзором со стороны властей, а также сдал свой паспорт, когда был выпущен под залог.

По данным японской телекомпании NHK, человек, похожий на Гона, прибыл в международный аэропорт Бейрута под другим именем на частном самолете. Карлос Гон, несмотря на преследование в Японии, очень популярен в Ливане. В его поддержку там даже устанавливали рекламные щиты с надписью «Мы все Карлос Гон».

В Японии Гон обвиняется по четырем статьям, в том числе сокрытие доходов и обогащение за счет платежей дилерам на Ближнем Востоке. Он был арестован 19 ноября 2018 года. Nissan, по итогам внутреннего расследования, уволил его с поста председателя правления.

Это дело показало всему миру не в положительном свете систему уголовного правосудия Японии, где можно задерживать подозреваемых на длительные сроки и запрещать присутствовать адвокатам на допросах, которые длятся по 8 часов. В марте Гон был освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн.