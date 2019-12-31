Россия и Украина договорились о транзите газа

«Газпром», «Нафтогаз Украины», «Оператор газотранспортной системы Украины» и Министерство юстиции Украины подписали пакет документов, которые позволят России поставлять газ в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Соглашение стало итогом пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене. По договору «Нафтогаз» будет компанией-организатором транзита и возьмет на себя соответствующие риски.«Газпром» и «Нафтогаз» также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам от 19 января 2009 года.

Ранее «Газпром» и «Нафтогаз» заключили мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, который снимает претензии Антимонопольного комитета Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил что Украина получит более $7 млрд в течение пяти лет, а стороны смогут продлить контракт еще на десять лет.