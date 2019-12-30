Украина заключила мировую с «Газпромом» по штрафу в $7,4 млрд

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина. Это открывает путь для заключения договора по транспортировке газа. Речь идет о претензиях Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, передает «КоммерсантЪ».

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — написал Лещина в Facebook.

В начале 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины. В декабре 2019 года Россия и Украина сообщили о согласовании параметров нового контракта на транзит газа и договорились о полном урегулировании всех взаимных претензий по действующим контрактам.