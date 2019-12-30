«Международный Мемориал» оштрафовали на 400 тыс. рублей

Общая сумма штрафов «Международному Мемориалу» и Правозащитному центру «Мемориал» из-за отсутствия маркировки иностранного агента на ресурсах в интернете составила почти 4 млн рублей. 30 декабря «Международный Мемориал» был оштрафован на 400 тыс. руб. из-за сайта «Жертвы политического террора в СССР». Об этом говорится на сайте организации.

Рассмотрение еще одного протокола Роскомнадзора — из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в блоге на сайте «Эха Москвы» — отложено до вызова в суд представителя радиостанции. Правозащитники отмечают, что блог ведет сама редакция радиостанции, и главный редактор сайта Виталий Рувинский обратился с заявлением в Тверской суд, где проходит рассмотрение протокола.

Из-за отсутствия маркировки на 13 интернет-ресурсах «Мемориала» и в блоге организации на сайте «Эха Москвы Роскомнадзор составил 28 протоколов об административном правонарушении на «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей Яна Рачинского и Александра Черкасова. По 20 из них уже прошли судебные заседания. Сумма назначенных штрафов составляет 3,9 млн руб.