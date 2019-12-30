Close

«Яндекс» подал в суд на «Афишу»

30.12.2019

«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам к дочерней компании Rambler Group ООО «Компания Афиша», которая владеет товарным знаком «Афиша». Об этом пишут «Ведомости».

Жалоба была зарегистрирована 27 декабря, однако суть претензий не раскрывается, а стороны процесса ее не комментируют. Третьим лицом по иску выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ранее Rambler Group предъявляло претензии к МТС и «Яндексу» из-за использования товарных знаков со словом «Афиша». Но Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить эти претензии к МТС, а дело «Яндекса» будет рассмотрено 30 декабря.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.