Премьер Польши Матеуш Моравецкий: Путин много раз лгал о Польше, и всегда сознательно

XX век принес миру невероятные страдания и смерть сотен миллионов людей во имя тоталитарных идеологий. Число погибших от нацизма, фашизма и коммунизма очевидно для людей нашего поколения. Так же очевидно, кто несет ответственность за эти преступления и чей пакт начал Вторую мировую войну, самый смертоносный конфликт в истории человечества.

К сожалению, чем больше времени проходит после этих трагических событий, тем меньше наши дети и внуки знают о них. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали говорить вслух, рассказывая правду о Второй мировой войне, ее виновниках и жертвах, и возражать против любых попыток исказить историю.

Память об этом зле особенно важна для Польши — первой жертвы войны. Наша страна первой испытала вооруженную агрессию нацистской Германии и Советской России. Польша была первой страной, которая боролась за защиту свободной Европы.

Однако сопротивление этим злым силам — это не только память о польском героизме, но и нечто гораздо более важное. Это сопротивление является наследием всей ныне свободной и демократической Европы, которая боролась против двух тоталитарных режимов. Сегодня, когда некоторые хотят растоптать память об этих событиях во имя своих политических целей, Польша должна отстаивать правду. Не ради собственного интереса, а ради того, что означает Европа.

Пакт Молотова–Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, не был «пактом о ненападении». Это был политический и военный союз, разделяющий Европу на две сферы влияния — вдоль линии, образованной тремя польскими реками: Нарев, Висла и Сан. Месяц спустя граница была перенесена на линию реки Буг в результате «германо-советского договора о границе и дружбе» от 28 сентября 1939 года. Это был пролог невыразимых преступлений, которые в течение следующих лет совершались с обеих сторон линии.

Пакт между Гитлером и Сталиным немедленно вступил в силу: 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября 1939 года к ней присоединился СССР, напав на Польшу с востока.

22 сентября 1939 года в Брест-Литовске состоялся грандиозный военный парад — празднование совместного поражения независимой Польши от нацистской Германии и Советской России. Такие парады не организованы сторонами пактов о ненападении — они организованы союзниками и друзьями.

Именно такими были Гитлер и Сталин: долгое время они были не только союзниками, но и фактически друзьями. Их дружба процветала настолько, что когда группа из 150 немецких коммунистов бежала из Третьего рейха в СССР до начала Второй мировой войны, в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру в качестве «подарка» — тем самым приговорив их к смерти.

СССР и Третий Рейх тесно сотрудничали все время. На конференции в Бресте 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обеих стран обсудили методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими организациями независимости на оккупированных территориях. Другие конференции офицеров НКВД и СС по их сотрудничеству проводились, в частности, в Закопане и Кракове (в марте 1940 г.). Это были переговоры не о ненападении, а о ликвидации (то есть убийстве) людей, польских граждан, и о совместных союзнических действиях, направленных на полное уничтожение Польши.

Без соучастия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставил Гитлеру, немецко-фашистская преступная машина не взяла бы контроль над Европой. Последние поезда с поставками покинули СССР и отправились в Германию 21 июня 1941 года — всего за один день до того, как нацистская Германия напала на своего союзника. Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно покорять новые страны, сажать евреев со всего континента в гетто и готовить Холокост — одно из самых страшных преступлений в истории человечества.

Сталин занимался преступной деятельностью на востоке, покоряя одну страну за другой и создавая сеть лагерей, которую русский Александр Солженицын назвал «архипелагом ГУЛАГ». Это были лагеря, в которых рабские убийственные пытки были применены к миллионам противников коммунистической власти.

Преступления коммунистического режима начались еще до начала Второй мировой войны с голодной смерти миллионов россиян в начале 30-х годов (Голодомора, который привел к гибели многих миллионов жителей Украины и Казахстана) и Великой чистки (во время которой были убиты почти 700 тыс. политических противников режима и простых граждан СССР, в основном русских). А также так называемой «польской операции» НКВД, во время которой были расстреляны граждане СССР в основном польского происхождения. Детям, женщинам и мужчинам суждено было умереть. Только в «польской операции», по данным НКВД, советские коммунисты преднамеренно расстреляли более 111 тыс. человек. Быть поляком в СССР в то время означало смертный приговор или много лет ссылки.

Эта политика была продолжена преступлениями, совершенными после вторжения Советского Союза в Польшу 17 сентября 1939 года — убийством более 22 тыс. польских офицеров и представителей элит в таких местах, как Катынь, Харьков, Тверь, Киев и Минск, преступлениями, совершенными в камерах пыток НКВД и исправительно-трудовых лагерях в самых отдаленных частях советской империи.

Самыми большими жертвами коммунизма стали граждане России. По оценкам историков, только в СССР было убито от 20 до 30 млн человек. Смертные и принудительные трудовые лагеря ожидали даже тех, о ком заботится каждая цивилизованная страна — военнопленных, которые вернулись на родину. СССР относился к ним не как к героям войны, а как к предателям. Это была «благодарность» Советской России для военнопленных — солдат Красной Армии: смерть, принудительные трудовые лагеря, концентрационные лагеря.

Коммунистические лидеры, в первую очередь Иосиф Сталин, несут ответственность за все эти преступления. Спустя восемьдесят лет после начала Второй мировой войны предпринимаются попытки реабилитировать Сталина в политических целях сегодняшнего президента России. Эти попытки должны быть встречены сильным противодействием со стороны каждого человека, который имеет хотя бы базовые знания об истории XX века.

Президент Путин много раз лгал о Польше, и он всегда делал это сознательно. Обычно это происходит, когда российские власти ощущают международное давление, связанное с их деятельностью, и давление оказывается не на историческую, а на современную геополитическую сцену. В последние недели Россия потерпела несколько значительных поражений: она не смогла получить полный контроль над Беларусью, ЕС вновь продлил санкции, наложенные на нее за незаконную аннексию Крыма, так называемые переговоры в «нормандском формате» не привели к снятию этих санкций. Одновременно были введены дополнительные ограничения, на этот раз со стороны США, что значительно затрудняет реализацию проекта «Северный поток-2». В то же время российские спортсмены были отстранены на четыре года за использование допинга.

Я считаю слова президента Путина попыткой скрыть эти проблемы. Российскому лидеру хорошо известно, что его обвинения не имеют ничего общего с реальностью и что в Польше нет памятников Гитлеру или Сталину. Такие памятники стояли здесь только тогда, когда они были установлены агрессорами и преступниками — Третьим Рейхом и Советской Россией.

Русский народ — величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в мировой истории — заслуживает правды. Я считаю, что русские — это нация свободных людей, и что они отвергают сталинизм, даже когда правительство президента Путина пытается его реабилитировать.

Не может быть никакого согласия на превращение преступников — в жертв; тех, кто несет ответственность за жестокие преступления и нападавших на страны — в невинных людей. Вместе мы должны сохранить правду — во имя памяти о жертвах и во благо нашего общего будущего.